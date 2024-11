Attacchi dei gieffini contro Helena: “Si faccia curare! Vada fuori. Bipolare”

Nelle ultime settimane, Helena Prestes è diventata bersaglio di critiche all’interno della casa del Grande Fratello, con un aumento significativo di detrattori. Nonostante i suoi fan al di fuori della casa siano più numerosi, alcuni concorrenti, come Luca Giglio, hanno espresso il loro disprezzo nei suoi confronti. Dopo una puntata, Giglio si è sfogato nel giardino, affermando che non interessa se Helena non sta bene e invitandola a uscire per ricevere aiuto. Ha dichiarato che non ha senso continuare a scusarla per il suo stato.

Anche Ilaria Galassi ha preso posizione contro Helena, affermando che sarebbe stata pronta a “metterle le mani addosso” se solo l’avesse avvicinata per parlare. Altri concorrenti, come Yulia Bruschi, si sono uniti alle critiche, lamentando gli sbalzi di umore di Helena e etichettandola come bipolare. Yulia ha dichiarato di essere pronta a un confronto con lei, sottolineando che Helena non si comporta in modo appropriato e che i suoi gesti sono inaccettabili.

Giglio ha insistito che Helena non dovrebbe rimanere nella casa se non sta bene e ha messo in dubbio le sue capacità di affrontare il gioco. Sono state espresse preoccupazioni sul suo comportamento, descritto come problematico e manipolativo. Le osservazioni di Yulia riguardo al linguaggio del corpo di Helena hanno suggerito una competenza nella lettura dei segnali che, secondo lei, Helena non dovrebbe ignorare. Ha affermato di poter rivelare segreti di altri concorrenti se decidesse di adottare un approccio più aggressivo, sottolineando che Helena stesse sbagliando approccio nel gioco.

L’atmosfera nel reality si è così intensificata, con gli attacchi che minacciano di destabilizzare ulteriormente Helena e il suo modo di vivere all’interno del programma. Le tensioni accumulate potrebbero portare a un confronto diretto fra i concorrenti, rendendo la situazione potenzialmente esplosiva. Questa tensione potrebbe offrire momenti significativi per gli spettatori, già pronti a osservare gli sviluppi e i conflitti all’interno della casa.