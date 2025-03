Attacchi aerei statunitensi sugli Houthi in Yemen: oltre 31 morti e più di cento feriti

Il presidente statunitense ha autorizzato un ingente attacco aereo contro gli Houthi in Yemen, risultando in almeno 31 morti e più di cento feriti. Questo intervento militare segna un’escalation nel conflitto yemenita e ha sollevato preoccupazioni a livello internazionale. In seguito all’operazione, Trump ha rivolto un monito all’Iran, esortandolo a non fornire ulteriore supporto ai ribelli, evidenziando il legame tra gli Houthi e Teheran. La situazione in Yemen continua a essere tesa, con le forze statunitensi che cercano di contrastare l’influenza iraniana nella regione. Il conflitto ha già causato gravi crisi umanitarie e una situazione di instabilità che dura da anni. Gli attacchi aerei statunitensi si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per gli sviluppi geopolitici nell’area, con potenziali ripercussioni su altre nazioni e sugli sforzi per la pace in Yemen. Le notizie di vittime civili e feriti evidenziano l’intensità del conflitto e l’urgenza di trovare soluzioni diplomatiche per porre fine alla sofferenza della popolazione yemenita.