Attacchi a Zerbi e Pettinelli

Valerio Scanu, a pochi giorni dalla finale di “Ora o mai più”, ha condiviso le sue riflessioni sulla sua carriera musicale, esprimendo delusione per il mondo dello spettacolo e sottolineando l’attuale situazione della musica, in cui prevale un prodotto stereotipato piuttosto che il talento artistico. Durante un’intervista, ha detto di sentirsi frustrato dal fatto che molti giovani, pur non avendo abilità vocali notevoli, riescano ad emergere grazie alla loro immagine. Scanu ha anche parlato della sua esperienza nel talent “Amici”, dove ha partecipato all’ottava edizione, arrivando secondo e vincendo il Festival di Sanremo nel 2010. Tuttavia, i suoi ricordi sono offuscati da contrasti colla conduttrice Maria De Filippi e dalla mancanza di inviti per il Serale.

Dopo dieci anni di dissapori, il cantante ha espresso la volontà di un chiarimento con De Filippi, affermando che una conversazione non avrebbe secondi fini, ma sarebbe più per chiudere un capitolo. Ha inoltre rivelato che i contrasti con la De Filippi hanno ostacolato la sua carriera, rendendo difficile anche l’accesso a Mediaset. Infine, ha criticato i coach di canto di “Amici”, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, affermando che il loro approccio al canto è a volte discutibile e ribadendo che la danza è l’unico aspetto del programma a mantenere coerenza. Nonostante il desiderio di risolvere le divergenze passate, Scanu ha chiarito che non intende diventare un coach nel programma.