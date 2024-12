Attacchi a Schlein, Prodi e Landini

Giorgia Meloni ha concluso la kermesse di Atreju, l’evento annuale di Fratelli d’Italia, con un discorso di un’ora in cui ha toccato vari temi, tra cui le politiche economiche, la sicurezza e l’immigrazione. Ha commentato il funzionamento dei centri per migranti in Albania e sottolineato i risultati ottenuti in termini di occupazione, con 850.000 nuovi posti di lavoro. Durante il suo intervento, Meloni ha attaccato la sinistra, in particolare Elly Schlein, e l’ha accusata di non affrontare la crisi dell’automotive, citando direttamente Stellantis. Ha difeso il suo governo dalle critiche riguardanti i fondi per la sanità, sostenendo che le risorse allocate sono le più alte mai stanziate.

Meloni ha rivolto critiche anche a Romano Prodi, sottolineando come lui abbia sempre obbedito agli interessi europei. Ha accusato il leader della Cgil, Maurizio Landini, di utilizzare gli scioperi per sostenere la sinistra piuttosto che i lavoratori. In risposta agli oppositori, ha paragonato le loro proteste contro il governo a quelle di Hollywood contro Trump, affermando che il governo continuerà a lavorare nella direzione attuale, sia nel dialogo con gli Stati Uniti, dove ha salutato Donald Trump, che nelle politiche interne.

La premier ha annunciato anche il suo prossimo addio alla leadership dei Conservatori e riformisti europei, dichiarando che il suo compito è completato e che il gruppo merita un presidente a tempo pieno. Ha riferito al suo sostegno per Mateusz Morawiecki, ex premier polacco, come futuro candidato.

Meloni ha delineato un programma di riforme per il 2025, riguardante il premierato, l’autonomia differenziata, la riforma fiscale e della giustizia, promettendo unità e compattezza nella coalizione. Ha affermato con convinzione che il governo arriverà compatti alla fine del mandato, respingendo ogni previsione di instabilità e concludendo con l’incoraggiamento a sostenere il partito e l’Italia.

Infine, ha postato una foto sui social accanto ai giovani di Fratelli d’Italia, evidenziando il lavoro della sorella Arianna nell’organizzazione dell’evento.