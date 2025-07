Attacchi a Gaza: 94 morti in un giorno, la crisi esplode

Almeno 73 persone sono state uccise in Gaza dall’alba di oggi, secondo quanto riportato da Al Jazeera, tra cui 33 che cercavano aiuti presso centri della Gaza Humanitarian Foundation. Fonti mediche riferiscono che 13 vittime sono state colpite mentre si trovavano in una tenda ad al-Mawasi e altre 12 in un attacco su una scuola a ovest di Gaza City, che ospita sfollati. Il portavoce dell’esercito israeliano ha avvertito che le forze armate agiranno con severità contro le aree ritenute utilizzate per lanciare razzi verso Israele, invitando gli abitanti a evacuare i quartieri a rischio.

Nel contesto del conflitto, l’ex presidente americano Donald Trump ha dichiarato che Israele ha accettato di discutere un cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale si spera di coinvolgere tutte le parti in un processo di pace. Nel frattempo, il governo iraniano ha annunciato la sospensione della cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), mentre due persone sono state uccise e circa 50 arrestate in Iran per presunti legami con il Mossad.

Le tensioni continuano a montare, con il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, che si è incontrato con una delegazione di Hamas, esercitando pressioni per un cessate il fuoco e la creazione di uno Stato palestinese. I recenti eventi in Gaza hanno visto un aumento significativo delle vittime in un clima di crescente instabilità, mentre l’accesso agli aiuti umanitari rimane estremamente difficile.