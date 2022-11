Attaccato da un serpente sotto gli occhi della mamma: il video spaventoso

Tutto è avvenuto sotto gli occhi terrorizzati della mamma: un cane è stato attaccato da un serpente. In suo soccorso arrivano i fratellini – VIDEO.

La mamma ha passato attimi di terrore a causa di una brutale vicenda. Anzi che poteva finire in modo brutale ma che per fortuna due cuccioli coraggiosi sono accorsi in aiuto del fratello. Gli animali che vivono in strada devono affrontare la dura vita che la natura impone, compresi gli attacchi improvvisi degli animali. Il cucciolo di cane è stato proprio vittima di un pericoloso attacco di un serpente.

La vicenda è avvenuta in India e la pericolosa situazione è stata filmata da un uomo, che probabilmente non è intervenuto per paura nei confronti del serpente. Fortunatamente, in soccorso del cucciolo di cane sono arrivati i due cagnolini. Il video, in seguito, è stato pubblicato sui canali social. Nel video si può infatti vedere il coraggioso atto dei due cagnolini randagi.

Nelle immagini del video si può vedere come un cucciolo di cane è sfuggito ad un attacco di serpente grazie all’aiuto dei suoi fratellini. All’inizio il cucciolo è rimasto incastrato nella spirale di un serpente e mentre il piccolo cane lotta per liberarsi dalla presa fatale, due suoi fratellini non si sono lasciati andare al panico e hanno fatto di tutto per salvarlo. I due salvatori hanno afferrato il serpente per la testa e hanno continuato a tirarlo e trascinarlo. Nel frattempo, il serpente, ostinato, non lasciava andare la sua preda. Mentre i cuccioli erano in modalità di attacco, la madre dei cuccioli guardava la scena terrorizzata.

Tuttavia, il morso feroce dei cuccioli ha costretto il serpente ad allentare la presa e alla fine il cucciolo è riuscito a sfuggire alla sua morsa. Con molta sorpresa, si vede poi come il cucciolo finalmente libero inizi a saltare addosso al serpente per vendicarsi. Quando si è difronte al pericolo e un tuo caro è nei guai, le dimensioni non contano e questa ne è la prova. Con perseveranza i due sono riusciti a salvare il loro fratellino e ad eliminare la minaccia.