È in arrivo il secondo appuntamento del 2021 di #SMAspace, la piazza virtuale dedicata all’atrofia muscolare spinale, uno spazio di dialogo tra clinici, pazienti e caregiver che si svolgerà online venerdì 2 luglio alle ore 17.00. Il progetto, promosso da OMaR-Osservatorio Malattie Rare & FamiglieSMA e con il contributo non condizionato di Roche Italia, ha l’obiettivo di abbattere quel muro di imbarazzo che spesso il paziente, accompagnato da familiari, può provare nel rivolgere domande considerate “poco opportune”, che invece meritano attenzione e necessitano di risposte; per questo durante l’incontro – moderato dal Direttore di OMaR, Ilaria Ciancaleoni Bartoli – sarà possibile fare domande anche in forma anonima. Al termine dell’evento un momento di socializzazione e intrattenimento.

Per connettersi cliccare qui