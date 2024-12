Atreju 2024, alla festa di Fratelli d’Italia spuntano le ‘gufate’ di Conte e Schlein

Alla Festa di Atreju, in corso al Circo Massimo di Roma fino al 15 dicembre e organizzata da Fratelli d’Italia, è presente un’installazione denominata ‘Gufoadvisor’, che presenta una serie di critiche e contraddizioni relative a figure di spicco della sinistra italiana. Situato a una decina di metri dall’ingresso principale, il pannello è contraddistinto da un logo stilizzato di un gufo e dalla scritta ‘Gufoadvisor. Le migliori gufate della sinistra’.

Il pannello espone le immagini di diversi volti noti, tra cui Elly Schlein, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Laura Boldrini, e Carlo Calenda. Accanto ad ogni foto, sono riportate alcune affermazioni fatte da queste figure, seguite da notizie che le contraddicono. Ad esempio, nel caso di Laura Boldrini, viene citata una sua dichiarazione sulla vittoria imminente di Kamala Harris, subito corredata dalla notizia “novembre 2024: Trump vince le elezioni”. Allo stesso modo, per Elly Schlein, il pannello riporta la sua accusa nei confronti della destra, definita “dalla parte degli evasori”, accompagnata da un titolo che annuncia un “nuovo record di 24,7 miliardi recuperati nella lotta all’evasione”, evidenziando quindi l’azione del governo contro l’evasione fiscale.

Questa iniziativa sembra avere lo scopo di mettere in evidenza le affermazioni considerati infondate o contraddittorie da parte dei leader dell’opposizione, utilizzando l’ironia e la satira per comunicare un messaggio politico. La scelta del gufo come simbolo potrebbe essere interpretata come un riferimento a una sorta di saggezza per gli avvisi precoci sui fallimenti delle previsioni della sinistra.

La Festa di Atreju si presenta quindi non solo come un evento di aggregazione per i militanti di Fratelli d’Italia, ma anche come un palcoscenico per il dibattito politico, dove le critiche e la satira sulla sinistra occupano un ruolo centrale, in un contesto di crescente tensione politica nel paese. La manifestazione mira a rafforzare l’immagine del partito e a mobilitare le proprie fila in vista di future sfide politiche, sfruttando un mix di cultura, intrattenimento e affermazioni audaci.