ATP Tenerife, Maestrelli prosegue il suo ottimo periodo

Da stranotizie
Francesco Maestrelli conferma l’ottimo momento di forma dopo un positivo Australian Open, dove era approdato nel tabellone principale. Il tennista italiano ha superato il primo turno dell’ATP Challenger 75 di Tenerife battendo il francese Mathys Erhard con il punteggio di 6-3 7-6.

Per Maestrelli si prospetta ora un secondo turno contro il giordano Abedallah Shelbayh, offrendogli una concreta opportunità di migliorare il suo best ranking. Shelbayh, attualmente numero 306 del mondo, è reduce da una vittoria convincente su Jacopo Berrettini. Tra i due giocatori non ci sono precedenti incontri da segnalare.

