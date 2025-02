Atp Rotterdam, Bellucci oggi batte anche Tsitsipas: semifinale e ranking record

Mattia Bellucci ha realizzato un’impresa nel torneo Atp 500 di Rotterdam, eliminando nei quarti di finale Stefanos Tsitsipas, attuale numero 12 al mondo, e qualificandosi per le semifinali. Il successo di Bellucci, attualmente al numero 92 nel ranking Atp, è ancor più significativo poiché è arrivato dopo la vittoria sull’ex numero 1, Daniil Medvedev, negli ottavi. Con un punteggio di 6-4, 6-2, l’azzurro ha mostrato un gioco convincente, raggiungendo così la sua prima semifinale Atp. Bellucci ha condiviso le sue emozioni, evidenziando di aver dovuto lavorare sul suo atteggiamento in campo per arrivare a questo successo e affermando l’importanza di entrare in campo con mentalità competitiva.

Grazie a questo traguardo, Bellucci garantirà almeno 128.785 dollari e si avvicinerà per la prima volta alla top 70 del ranking mondiale. Nonostante questi risultati incoraggianti, il giovane tennista ha sottolineato di non voler focalizzarsi sul premio in denaro o sulla classifica, ma piuttosto sull’importanza di competere e vincere contro avversari di alto livello.

In un altro torneo, Matteo Arnaldi ha proseguito il suo cammino nel torneo Atp di Dallas, raggiungendo i quarti di finale. Il numero 39 al mondo ha superato in poco più di un’ora Alejandro Davidovich Fokina, numero 59, con un netto 6-1, 6-3. Arnaldi si prepara ora a sfidare lo spagnolo Jaume Munar, uscito vincitore contro l’americano Ben Shelton.