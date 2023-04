Atp Montecarlo 2023, Sinner batte Musetti e vola in semifinale

Jannik Sinner batte Lorenzo Musetti per 6-2, 6-2 in 1h15′ nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. Sinner, testa di serie numero 7, domina il derby italiano contro il numero 16 del tabellone e in semifinale sfiderà il danese Holger Rune. Il 19enne, numero 9 del mondo e sesta testa di serie, supera il 27enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1h17′.

LA PARTITA – Pronti, via e Sinner si procura 3 palle break nel game di apertura. L’accelerazione di dritto vale il game conquistato senza concedere un punto a Musetti. L’altoatesino concede 2 palle break nel game successivo, ma si tira fuori dai guai con il dritto (2-0). Musetti fatica a entrare in partita sul proprio turno di battuta: Sinner è praticamente perfetto, si prende un altro break e vola sul 4-0. Musetti conquista il primo game della sua partita e si procura un’altra palla break, Sinner però rimedia ancora (5-1). Il match scivola via fino al 6-2 che manda in archivio il primo set in 41′.

Il secondo parziale sembra più equilibrato, ma l’illusione dura poco. Musetti (1-0) ha a disposizione 2 palle break per cercare il primo allungo della sua partita. Sinner, che sparacchia un paio di dritti, si aggrappa al servizio (1-1). Il terzo game coincide con un passaggio a vuoto di Musetti, che cede il servizio a zero: 1-2. Il toscano fatica a spingere, la seconda palla di servizio è sempre attaccabile. Sinner si muove meglio, controlla quasi sempre gli scambi e prende il largo con il secondo break (5-2) e chiude 6-2: game over in 75 minuti.

“Conosco le capacità di Lorenzo su terra, sapevo che sarei dovuto partire forte per sfruttare le mie chance prima di lui. Il break in apertura mi ha dato fiducia. Il punteggio è netto ma non così veritiero, lui ha avuto ben 5 palle break ma non è riuscito a sfruttarle”, dice Sinner alla fine del match. “Ho la sensazione di aver colpito la palla nel modo giusto e nei momenti giusti, domani con Rune sarà una sfida difficile. Siamo due giovani molto aggressivi, ma con stili diversi. Sono contento di avere l’opportunità di incontrarlo, spero che sarà un bel match”.

Nella parte bassa del tabellone, definita l’altra semifinale. Il russo Andrej Rublev, numero 5 del seeding, nei quartisi è imposto sul tedesco Jan-Lennard Struff in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-5). Lo aspetta lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 8, che ha sconfitto il campione in carica Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, per 6-2, 6-4.