Atp Montecarlo 2023, impresa Musetti: battuto Djokovic

Impresa di Lorenzo Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. L’azzurro 21enne, testa di serie numero 16, negli ottavi di finale batte il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, per 4-6, 7-5, 6-4 in 2h55′ chiudendo la sfida al quarto match point. Nei quarti di finale, Musetti affronterà Jannik Sinner in una sfida tutta italiana.

LA PARTITA – Nel primo set, sotto 2-5, il tennista di Carrara riesce a risalire fino 4-5 ma non riesce a completare la rimonta: Djokovic chiude il primo parziale per 6-4 mentre le condizioni meteo, con il vento protagonista, condizionano il gioco. Musetti, approfittando del servizio balbettante del numero 1 del mondo, apre il secondo set con un break ma non riesce a conservare il vantaggio. Djokovic procede a strappi e nel sesto game prova l’allungo. Musetti riesce a rimanere agganciato alla partita, sul 5-5 mette la freccia e chiude il parziale alla seconda opportunità. Il terzo set si ferma sull’1-1: la pioggia costringe i contendenti a rientrare negli spogliatoi. Dopo la pausa, si riprende fino alla svolta nel settimo game. Musetti strappa il servizio e allunga fino al 5-4. Al servizio, si procura 3 match point che Djokovic cancella. Il serbo non concretizza la palla break per il 5-5 e alla quarta chance Musetti chiude i conti.