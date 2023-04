Atp Montecarlo 2023, Berrettini batte Cressy e va al secondo turno

Matteo Berrettini supera il primo turno dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, che tra due giorni compie 27 anni, batte lo statunitense Maxime Cressy per 6-4, 6-2 in meno di un’ora e mezza e al secondo turno affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, che all’esordio ha avuto la meglio sul britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 11, per 6-3, 6-4.

Berrettini, al primo successo sulla terra rossa monegasca, capitalizza l’ottimo rendimento al servizio (quasi l’80% di prime palle): sotto 2-3 nel primo set annulla una palla break e mette la freccia. Nel settimo game, complici gli errori del rivale, mette a segno il break decisivo nella prima frazione. Nell’ottavo game il romano si aggrappa al servizio vincente per cancellare un’altra palla break (5-3) e nel successivo turno di battuta chiude 6-4 in 49′.

Cressy si inceppa di nuovo, incappa in 2 doppi falli e regala a Berrettini il break in apertura di secondo set. L’americano al servizio è disastroso: altri 2 doppi falli nel terzo game (ben 14 in totale), altro break e l’azzurro vola via (4-0). Berrettini mantiene il controllo della situazione e chiude 6-2.