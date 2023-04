Atp Miami 2023, Sinner-Alcaraz: il punto dell'anno – Video

Vittoria per Jannik Sinner. E, per non farsi mancare nulla, anche il punto dell’anno. L’azzurro batte lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Miami dopo 3 ore di battaglia. Sul 4-2 del primo set, Sinner si aggiudica un punto spettacolare al termine di uno scambio interminabile, chiuso con uno splendido passante incrociato di rovescio.