ATP Halle: 5 italiani in campo, ecco il programma di domani

18:35 – Domani in campo 5 italiani

Il torneo Terra Wortmann Open di Halle si prepara per una giornata ricca di match. Domani scenderanno in campo tre italiani in singolare: Cobolli, Sonego e Sinner. Inoltre, Bolelli e Vavassori saranno impegnati in semifinale nel doppio. Gli appassionati potranno seguire il live blog e la diretta scritta della partita di Sinner.

18:25 – Tsitsipas eliminato, Michelsen avanza

Nell’ultimo incontro di oggi, l’americano Michelsen ha sorpreso il greco Tsitsipas vincendo 7-6 7-5. Con questa vittoria, Michelsen, attualmente 33° nell’ATP, affronterà Daniil Medvedev nei quarti di finale.

18:00 – Bolelli/Vavassori in semifinale

La coppia italiana Bolelli e Vavassori continua il loro percorso al torneo, qualificandosi per la semifinale dopo aver battuto gli americani Lammons e Withrow con un punteggio di 7-6 6-2. Venerdì sfideranno i canadesi Auger-Aliassime e Shapovalov.

17:30 – Bolelli/Vavassori in vantaggio

Bolelli e Vavassori hanno chiuso il primo set in un tie-break avvincente, vincendo 12-10. Nel frattempo, Tsitsipas ha perso il primo set contro Michelsen.

17:00 – Ordine di gioco per domani

Cobolli giocherà alle 12:00, Sonego non prima delle 15:30 e Sinner intorno alle 17:00.

16:30 – Medvedev avanza

Medvedev ha vinto il suo match contro Halys con un punteggio di 6-2 7-5. Ultimi match della giornata includevano Michelsen contro Tsitsipas e Bolelli/Vavassori.

15:30 – Paolini elimina

Jasmine Paolini è stata sconfitta da Ons Jabeur e dovrà prepararsi per Wimbledon.

15:10 – Zverev efficace

Zverev ha facilmente superato Giron con il punteggio di 6-2 6-1, e ora affronterà Sonego.

