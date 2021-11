Il numero uno al mondo Novak Djokovic è stato battuto nella semifinale delle Atp Finals dal tedesco Alexander Zverev. Il serbo sperava di raggiungere la finale del torneo di fine stagione per l’ottava volta, ma si è scontrato con uno Zverev in forma eccezionale, che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (7-4), 4-6, 6-3. Ora Zverev in finale se la vedrà con il campione in carica Daniil Medvedev.

Djokovic è sereno nonostante la sconfitta: “Sascha è uno dei migliori battitori del mondo. Questo è un fatto e in diverse occasioni anche stasera si è tolto dai guai col servizio”. Il campione serbo non ha però svelato se sarà presente agli Australian Open che hanno ufficializzato l’obbligo di vaccino per i giocatori che disputeranno il torneo. Il numero uno del mondo ha sempre rifiutato di dire se si sia vaccinato o meno. “Vedremo. Aspettiamo e vedremo”, ha risposto, per poi aggiungere: “Non ho parlato con la direzione del torneo, per essere onesto. Stavo solo aspettando quale fosse la loro decisione, ora la sappiamo. Aspettiamo e vedremo”.