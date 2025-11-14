11.5 C
ATP Finals Torino: Alcaraz e Musetti, il Duello decisivo

ATP Finals Torino: Alcaraz e Musetti, il Duello decisivo

Proseguono i match delle ATP Finals di Torino, con il Gruppo Jimmy Connors che determina i verdetti per le semifinali. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul tennis sono disponibili qui.

Le semifinali sembrano ormai confermate: Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur, secondo nel Gruppo A, dopo la sconfitta di Musetti, mentre Carlos Alcaraz giocherà contro il vincitore dell’incontro tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Musetti ha deciso di non partecipare alla Coppa Davis, lasciando l’Italia a cercare supporto da altri giocatori per raggiungere il tris di vittorie consecutive.

Nel match contro Alcaraz, Musetti ha subito una sconfitta netta, perdendo 6-4, 6-1, e così termina la sua avventura alle ATP Finals. Lo spagnolo, grazie a questa vittoria, si assegna il titolo di numero 1 del mondo e continua il suo cammino verso le semifinali, assieme a de Minaur.

La partita ha visto Musetti in difficoltà, con diversi errori che hanno agevolato Alcaraz, permettendo allo spagnolo di chiudere i giochi rapidamente. Nonostante alcuni momenti di buona resa, Musetti non è riuscito a mantenere il ritmo contro un avversario in forma.

Alex De Minaur, intanto, ha battuto Taylor Fritz in due set, proseguendo così la sua corsa verso le semifinali. Mentre la competizione si intensifica, i giocatori si preparano a sfide decisive per ottenere un posto nelle finali. Oggi, il match più atteso è quello tra Musetti e Alcaraz, con il carrarino che cerca una vittoria per continuare il percorso nel torneo.

