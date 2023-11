Atp Finals, Sinner in semifinale e Djokovic rischia eliminazione: cosa succede

Jannik Sinner avanza in semifinale alle Atp Finals 2023 di Torino. Il 22enne altoatesino centra il prestigioso risultato, prima di scendere in campo contro Holger Rune questa sera, grazie al set vinto da Hubert Hurkacz contro Novak Djokovic. Il serbo si impone per 7-6 (7-1), 4-6, 6-1 contro il polacco. Sinner, a questo punto, è promosso anche in caso di sconfitta netta stasera.

Djokovic invece deve sperare che Sinner batta Rune, con qualsiasi punteggio. “Sinner avrà un tifoso in più questa sera? No, sinceramente. Oggi arrivano i miei bambini, quindi non guarderò la partita. Starò con la mia famiglia. Il mio lavoro è finito, vediamo cosa succederà. Poi ci penserò domani nel caso in cui dovessi essere qualificato alle semifinali”, dice il serbo. “Oggi mi ha fatto piacere giocare contro Hubert che è un bravissimo ragazzo -aggiunge il 36enne serbo dopo il match-. In campo però non amo affrontarlo perché riesce a mettermi sempre in difficoltà con il servizio: è davvero difficile rispondere. Qui a Torino giochiamo a quasi 300 metri di altitudine e se servi bene hai un grandissimo vantaggio. Ha servito in maniera incredibile, ma alla fine ha avuto un calo nel terzo set e ho ottenuto una buona vittoria”.