Atp Finals, il 17 novembre oltre 100mila spettatori

Atp Finals, con le due sessioni di ieri è stato ampiamente superato il traguardo delle centomila presenze, arrivando a 101.372, senza dimenticare la folla di appassionati che quotidianamente frequenta il Fan Village, dove ogni sera dalle 21 l’ingresso è consentito anche a chi non ha il biglietto per assistere agli incontri. Lo scrive la Federtennis in una nota. Ad aprire il programma del Gruppo Verde del singolare sono stati Rafa Nadal e Casper Ruud, il primo già eliminato, il secondo già qualificato alle semifinali. Il 36enne mancino spagnolo ha salutato Torino con una vittoria: doppio 7-5 in un’ora e 42 minuti, grazie a due break, uno per set.

Il norvegese ha comunque chiuso al primo posto il suo girone avendo battuto negli scontri diretti Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz, che nella sfida di chiusura della quinta giornata si giocavano l’altro posto in semifinale. Ha vinto lo statunitense con il punteggio di 76(4) 67(5) 62 in due ore e 44 minuti. Primi due set senza break da una parte e dall’altra, poi Fritz ha preso il largo nel terzo e decisivo parziale centrando il break nel sesto e ottavo game: dal 2-2 ha infilato una striscia di quattro giochi a zero. Il 25enne tennista californiano ha collezionato 32 vincenti, con l’88% di punti con la prima di servizio. Sabato affronterà Novak Djokovic, già sicuro del primo posto nel Gruppo Rosso che si conclude domani. Ruud invece affronterà in semifinale il vincente della sfida, sempre del Gruppo Rosso, tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev in programma domani sera.

Il Gruppo Rosso del torneo di doppio si è chiuso coi successi di di Ram/Salisbury su Arevalo/Rojer al super tie-break (36 76 10-5) e di Glasspool/Heliovaara su Granollers/Zeballos (60 64), rispettivamente primi e secondi nel girone e quindi qualificati alle semifinali. Intanto l’olandese Wesley Koolhof e il britannico Neal Skupski, in corsa per un posto nelle semifinali nel Gruppo Verde (in campo domani), sono stati premiati oggi come numero 1 ATP nel ranking di fine anno.