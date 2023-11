Atp Finals 2023, Sinner batte Tsitsipas 6-4, 6-4

Jannik Sinner batte Stefanos Tsitsipas per 6-4, 6-4 nel match che oggi 12 novembre apre le Atp Finals 2023 a Torino. Nella prima sfida del Gruppo Verde l’azzurro 22enne, numero 4 del seeding, supera il greco, numero 6 del tabellone, con una prestazione convincente. Sinner, che non concede nemmeno una palla break e offre una prestazione eccellente al servizio, spezza l’equilibrio nel quinto game del primo set e si aggiudica la prima frazione in 39′. L’azzurro mette la freccia con il break nel primo game del secondo set e non si guarda più indietro.

La partita



Sinner-Tsitsipas 6-4, 6-4 – Il secondo doppio fallo della giornata non incide: Sinner chiude i conti, 6-4, 6-4 in 1h25′

Sinner-Tsitsipas 6-4, 5-4 – Tsitsipas fa il proprio dovere, archivia il nono game e si gioca il tutto per tutto.

Sinner-Tsitsipas 6-4, 5-3 – Sinner concede qualcosa, ma non entra mai in zona rischio: il servizio rimane una garanzia, il 5-3 arriva con un ace.

Sinner-Tsitsipas 6-4, 4-3 – Tsitsipas rimane agganciato all’incontro, nella speranza di avere una chance sulla battuta del rivale.

Sinner-Tsitsipas 6-4, 4-2 – Turno di battuta e Sinner fa il proprio dovere senza sbavature. Anzi, una sbavatura c’è: primo doppio fallo del match, senza conseguenze.

Sinner-Tsitsipas 6-4, 3-2 – Il dritto di Tsitsipas fa male e risolve il rebus nel quinto game, complici un paio di rovesci poco calibrati di Sinner.

Sinner-Tsitsipas 6-4, 3-1 – L’azzurro continua ad appoggiarsi alla prima di servizio. Il numero 4 del mondo sbriga la formalità del turno di battuto senza dispendio di energie.

Sinner-Tsitsipas 6-4, 2-1 – Tsipas spalle al muro, sotto 0-40 e ad un passo dal baratro. Il greco risale la china e evita il secondo break di fila: 2-1.

Sinner-Tsitsipas 6-4, 2-0 – Sinner mette il pilota automatico sul proprio servizio: 4 punti, con il bonus di un lob delizioso, e 2-0.

Sinner-Tsitsipas 6-4, 1-0 – L’azzurro non alza il piede dall’acceleratore e nel primo game del secondo set continua a martellare sul rovescio dell’avversario. Tsitsipas non riesce a difendere il proprio lato debole: quando il ritmo si alza, il greco va in apnea e soffre sempre dalla stessa parte. Break immediato, Sinner prova l’allungo.

Secondo set

Sinner-Tsitsipas 6-4 – Avanti 30-15, Sinner affonda in rete un dritto agevole con Tsitsipas alle corde. Il greco annulla il primo set-point aprendo il campo con il rovescio e chiudendo con il dritto. Il secondo set-point è quello buono: Tsitsipas sbaglia la risposta di rovescio, 6-4 in 39′.

Sinner-Tsitsipas 5-4 – Tsitsipas ha il merito di rimanere agganciato al match con un game convincente, 5-4.

Sinner-Tsitsipas 5-3 – Sul servizio di Sinner non si gioca. L’altoatesino ha raramente bisogno di ricorrere alla seconda palla, lo scambio inizia sempre in discesa e Tsitsipas non ha chance.

Sinner-Tsitsipas 4-3 – L’azzurro dà l’impressione di poter dettare il ritmo anche sul servizio dell’avversario. Sinner però perde la misura su un paio di rovesci, Tsitsipas rimane in scia.

Sinner-Tsitsipas 4-2 – Sotto 15-30, Sinner evita ogni rischio: 2 ace e una prima vincente, il 4-2 va in archivio.

Sinner-Tsitsipas 3-2 – L’equilibrio salta nel quinto game. Sinner scappa avanti 0-30 e si procura la prima palla break: Tsisipas non trova più la prima palla con continuità e subisce il ritmo del rivale, il rovescio va fuori giri e Sinner mette la freccia.

Sinner-Tsitsipas 2-2 – Sinner serve sempre la prima palla, 2-2 e solo un punto concesso dall’azzurro all’avversario sul proprio servizio.

Sinner-Tsitsipas 1-2 – Il servizio comanda senza problemi, Tsitsipas avanti.

Sinner-Tsitsipas 1-1 – Sinner gestisce in scioltezza il primo game al servizio: bastano 4 punti uno dopo l’altro.

Sinner-Tsitsipas 0-1 – Il greco parte con aggressività, spinge con il servizio e chiude il primo game a zero, senza concedere nulla all’azzurro.

Primo set