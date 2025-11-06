10.2 C
ATP Finals 2023: I migliori tennisti si sfidano a Torino

Da stranotizie
ATP Finals 2023: I migliori tennisti si sfidano a Torino

Partecipano gli otto migliori giocatori di singolare e le otto migliori coppie di doppio della stagione, basati sulla classifica ATP Race to Turin, che tiene conto solo dei punti guadagnati nell’anno in corso. L’evento si svolgerà a Torino dal 9 al 16 novembre.

A differenza di altri tornei, le ATP Finals non seguono un formato a eliminazione diretta. Si inizia con una fase a gironi: gli otto giocatori sono divisi in due gruppi da quattro. Ogni giocatore affronta gli altri tre membri del proprio gruppo, e le partite si disputano al meglio dei tre set.

Fino ad oggi, sette partecipanti sono confermati, in attesa di sapere l’esito del duello tra Musetti e Auger-Aliassime. I giocatori già certi di partecipare sono: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alex De Minaur.

