Atp Cincinnati 2023, Musetti e Sonego eliminati al secondo turno

Lorenzo Musetti eliminato da Daniil Medvedev al secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati 2023. Lorenzo Sonego sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz.

Medvedev, testa di serie numero 3, ha sconfitto l’azzurro per 6-3, 6-2 in un match senza storia. Medvedev ha dominato il match trasformando 4 delle 8 palle break a disposizione. Il russo non ha avuto bisogno di un rendimento eccezionale al servizio (63% di prime palle) e ha avuto gioco facile nei game di risposta: Musetti non è andato oltre il 60% di prime e ha concesso al rivale 30 punti sul proprio servizio.

Sonego si è arreso allo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del tabellone, che si è imposto per 6-4, 7-6 (7-2) in 1h42′. L’azzurro ha giocato alla pari prima di cedere di schianto nel tie-break della seconda frazione: Fritz è scappato sul 5-0 e ha chiuso senza problemi