Atp Bastad, Musetti va in semifinale: Misolic ko in tre set

Lorenzo Musetti approda in semifinale nel torneo Atp di Bastad, in Svezia. Il 21enne di Carrara, n.16 del ranking e 3 del seeding, si è imposto nei quarti sull’austriaco Filip Misolic, n.139 del ranking in tre set con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 dopo oltre due ore di gioco. In semifinale Musetti attende il vincente del match tra il norvegese Casper Ruud, n.4 del ranking e primo favorito del seeding, e l’austriaco Sebastian Ofner, n.58 Atp.