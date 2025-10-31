Atomica a Pesaro: Nuovo Spettacolo di Muta Imago al Teatro Sperimentale

I Teatri di Pesaro continuano a essere spazi vibranti per la creazione artistica. Attualmente, al Teatro Sperimentale, è in fase di allestimento il nuovo spettacolo “Atomica” della compagnia Muta Imago, sotto la direzione di Claudia Sorace e con la drammaturgia e il suono di Riccardo Fazi, insieme agli attori Alessandro Berti e Gabriele Portoghese. Questo progetto è parte dell’iniziativa RAM – Residenze Artistiche Marchigiane, sostenuto dalla Regione Marche e attuato da AMAT con il Comune di Pesaro. Il debutto di “Atomica” è previsto al Romaeuropa Festival. La compagnia presenterà un “Cantiere aperto” il 5 novembre alle 19, offrendo ingresso gratuito al pubblico.

“Atomica” affronta il delicato tema dell’interazione tra due esseri umani fragili che si interrogano sul loro ruolo nel mondo, oscillando tra creazione e distruzione, potenza immaginativa e male assoluto. La drammaturgia è ispirata alla corrispondenza tra il filosofo Günther Anders e Claude Eatherly, un aviatore che autorizzò il bombardamento di Hiroshima. Eatherly vive una vita segnata dalla colpa per le vittime innocenti e lotta con i fantasmi del suo passato, finendo in un ospedale psichiatrico. Qui, riceve una lettera da Anders, che riconosce in lui l’essere umano che incarna la sua filosofia e cerca di aiutarlo a ricostruire la propria vita e a diffondere un messaggio di pace.

Muta Imago è un duo artistico composto da Claudia Sorace e Riccardo Fazi, noto per la sua ricerca su come l’immaginazione interagisce con la realtà presente. La produzione di “Atomica” coinvolge vari collaboratori, tra cui Gabriele Portoghese per la drammaturgia e Lorenzo Tomio per la musica originale.