Atletico Masainas domina il girone B

Da stranotizie
La dirigenza dell’Atletico di Masainas attribuisce la posizione di prima in classifica nel girone B della Prima Categoria al clima positivo all’interno della squadra e ai sacrifici condivisi. La squadra, guidata dal nuovo allenatore Fabio Tinti, è attualmente in testa con 23 punti, seguita a distanza dal Gonnosfanadiga con 18 punti e poi dal duo Antiochense e Virtus di Furtei.

L’obiettivo del club è tornare in Promozione, categoria persa dopo una sola stagione. La società ritiene che i segreti di questo periodo di successo siano un ambiente sano, un nuovo manto erboso, il sacrificio e un gruppo di ragazzi seri con un mix di esperti e giovani disposti a mettersi a disposizione. Inoltre, la competenza dell’allenatore e del suo staff è considerata un fattore importante.

La posizione di classifica sembra aver portato serenità anche negli allenamenti, con un clima positivo all’interno della squadra. La prossima sfida sarà il derby contro l’Antiochense, attualmente a sei punti di distanza in classifica.

