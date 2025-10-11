Atletico Madrid trionfa ai rigori contro l’Inter in finale

L’Atletico Madrid ha conquistato la Reconstruction Cup battendo l’Inter ai rigori, dopo un pareggio di 1-1 nei tempi regolamentari. La partita, giocata al Benghazi International Stadium, è iniziata con un’intensità interessante. L’Inter ha messo in luce un buon spunto di Bonny, ma il gioco si è equilibrato rapidamente. I nerazzurri hanno avuto il possesso palla, mentre l’Atletico ha creato opportunità, con Tiago Almada che ha costretto Martinez a due interventi decisivi.

Al 35′, l’Atletico Madrid ha sbloccato il punteggio grazie a Martin, che ha segnato con un tiro preciso sul primo palo dopo essersi girato rapidamente. Nella ripresa, l’Inter ha trovato il pareggio al 59′: Bisseck, sfruttando un corner, ha anticipato la difesa avversaria e ha messo la palla in rete.

Subito dopo, l’Atletico ha cercato di riprendere il controllo della partita, con Ruggeri che ha tentato un conclusione al volo, ma senza successo. Anche l’Inter ha minacciato il portiere Musso, in particolar modo con le giocate di Kaczmarski e Agbonifo.

Il risultato finale ha portato ai calci di rigore. Koke ha colpito la traversa per l’Atletico, mentre Musso ha parato un tiro di Luis Henrique, mantenendo in vita le speranze delle merengues. Tuttavia, Acerbi ha fallito il suo tentativo, condannando l’Inter e permettendo a Simeone di festeggiare la vittoria.