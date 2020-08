Sfiorato record di Kevin Young

Superlativa doppietta per il fuoriclasse norvegese Karsten Warholm allo stadio Olimpico di Stoccolma in occasione della Diamond League. Il 24enne scandinavo domina i 400 ostacoli e i 400 piani, migliorando nella prima delle due gare il record europeo da lui stesso detenuto.

Warholm ha chiuso la sua gara in 46″87, limando di 5 centesimi il suo precedente primato continentale (46″92) stabilito a Zurigo nel 2019 e firmando la miglior prestazione mondiale stagionale. Soltanto sfiorato invece di appena nove centesimi lo storico record del mondo dei 400 ostacoli dell’americano Kevin Young nel 1992. Alle spalle del fulmine norvegese due avversari francesi, Wilfried Happio (49″14) e Ludvy Vaillant (49″18). Miglior crono dell’anno di Laura Muir nei 1500 femminili: la britannica domina in 3’57″86. Lo svedese Armand Duplantis vince nel salto con l’asta con la misura di 6,01 metri, miglior misura del 2020 e record del meeting.

Solo sesto Davide Re nei 400 piani

Nemmeno due ore dopo Warholm ha bissato il successo nella gara dei 400 piani. Al traguardo il fuoriclasse scandinavo, campione del mondo (Doha 2019), europeo ed europeo indoor in carica, è piombato in 45″05, secondo tempo personale di sempre dopo il 44″87, che è anche primato europeo stagionale e terzo crono mondiale della graduatoria 2020 guidata con 44″91 dall’americano Justin Robinson. Alle spalle di Warholm lo sloveno Luka Janezic (45″85) e l’olandese Jochem Dobber (46″23). Deludente la prestazione del primatista italiano Davide Re che ha concluso sesto in 47″00 a oltre due secondi dal personale di 44″77. Prossima tappa del prestigioso circuito mondiale il 2 settembre a Losanna. Giovedì 17 allo stadio Olimpico di Roma andrà di scena il Golden Gala – Pietro Mennea.