Un record italiano che ha il sapore della storia. Trenta anni dopo Salvatore Antibo, Yeman Crippa a Ostrava ha stabilito il nuovo primato italiano dei 5.000 metri, correndo la distanza in 13’02″26 e migliorando la prestazione del siciliano che resisteva dal 18 luglio 1990 (13’05″59).

Un record fortemente voluto dal 23enne delle Fiamme Oro, terzo al Golden Spike alle spalle dell’ugandese Jacob Kiplimo (12:48.63) e dell’etiope Selemon Barega (12:49.08), al termine di una gara coraggiosa, tutta all’inseguimento dei migliori. Crippa detiene anche il record dei 10.000, stabilito ai Mondiali di Doha nella scorsa stagione.

“Sono contentissimo, dopo tre anni che ci provavo è finalmente arrivato il grande risultato”, è il commento a caldo di Crippa sul sito della Fidal. “Lo dico con il sorriso, spero che un mito come Totò Antibo non ce l’abbia con me. Gli ho tolto un altro record, ma so che faceva il tifo per me. Era l’obiettivo della mia stagione e averlo ottenuto significa che sono sulla strada giusta, che gli obiettivi prefissati li ho centrati. Nonostante tutto, nonostante lo stop per il lockdown e le difficoltà negli allenamenti. Bisogna crederci, avere il coraggio e provarci. Soffrire e non mollare mai, e spero che questo abbiano capito i giovani atleti che mi hanno seguito stasera da uno schermo. Vorrei aver dato loro – conclude Crippa – tanta motivazione”.

“Sono felice che Crippa abbia battuto il mio record, se lo è meritato, è tempo che lo dicevo che solo lui avrebbe potuto batterlo. Dico finalmente perchè dopo 30 anni era giusto che il primo primato venisse migliorato. Adesso mi auguro che gli italiani lo amino quanto hanno amato, e amano ancora, me”, è la replica di Antibo.