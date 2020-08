Senza Van Niekerk, la stella del Meeting di Trieste è Marcell Jacobs che, esattamente come nell’edizione dello scorso anno, ha corso i 100 in 10”10, diventando l’azzurro più veloce della stagione (ha un personale di 10”03 che è anche il terzo tempo italiano di sempre). Jacobs è partito scandendo molto gli appoggi ma non era efficace come l’avversario alla sua destra, l’anglo-ghanese Safo-Antwi (che aveva battuto Tortu a Rieti). Ma ottimi davvero gli ultimi quaranta metri di Marcell, che rispetto al Meeting di Savona, dove aveva perso lo scontro diretto con Tortu, si è migliorato di quattro centesimi.

“Sono soddisfatto, l’importante è migliorarsi ad ogni gara e se ci miglioriamo di quattro centesimi a gara. Mi conosco. Ho bisogno di gareggiare tanto. I 100 sono complicati. Ma questo 10”10 mi dà tanta positività. Il 10”10 dello scorso anno era diverso. Forse vale più questo 10”10, perché ho meno gare nelle gambe rispetto al 2019. E poi in finale oggi c’era molta umidità, quindi bene bene. Adesso penso agli Assoluti di Padova. E comunque il movimento della velocità italiana c’è, è bello pensare che il prof. Di Mulo (il responsabile nazionale della velocità e il selezionatore della staffetta, ndr) abbia problemi per scegliere il quartetto!”. Prossima gara di Marcell Jacobs i 100 a Turku in Finlandia l’11 agosto, mentre Tortu sarà in pista mercoledì 5 a Lagenthal, in Svizzera.