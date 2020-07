Scatta sabato 11 luglio a Rieti, dove Marcell Jacobs risponderà a Filippo Tortu nei 100, la cosiddetta settimana del “110%”. L’atletica azzurra si gode la rivalità tra i due amici, “ebony & ivory” dello sprint italiano, Filippo primatista italiano con 9″99, Marcell terzo di sempre con 10″03: “Quando scendiamo in pista affiancati diamo sempre il 110%”, dice Marcell che sta dando gli ultimi ritocchi allo Stadio Paolo Rosi per arrivare al debutto di sabato sulla sempre veloce pista del Guidobaldi di Rieti (purtroppo nessuna copertura televisiva) nella migliore condizione: “Sono convinto che prima dei Giochi di Tokyo del prossimo anno toccheremo i 9″92”.

Insomma uno dei due ci riuscirà, secondo Marcell, magari tutti e due. E Tortu è d’accordo: “In questi giorni mi sto allenando a Golfo Aranci, nella Sardegna dalla quale provengo, perché da lì arriva la famiglia di mio padre. Da qui andrò direttamente a Savona la prossima settimana”. Anche il nonno di Filippo correva i 100 metri. Marcell è pronto ma sa bene quanti rischi nasconda l’esordio stagionale: “E’ essenziale non avere aspettative: piuttosto motivazioni”. Tortu a Rieti ha corso due volte i 100, batteria e finale, 10″28 come miglior “crono” di giornata. Lo stesso farà sabato Marcell, batteria e finale: “Ma l’insidia è dietro l’angolo”. Basta niente e ti indurisci, rallentando. Gli altri debutti sono stati in linea: Gatlin ha corso in 9″99 ma con quattro metri di vento a favore, quindi in 10″30, De Grasse sotto i 10″20 ma non oltre, Vicaut sotto i 10″30 ma non troppo.

Assolutamente pittoresca la storia del record del mondo nei 200 di Noah Lyles, che per cinque minuti, agli “Inspiration Games” di Zurigo, giovedì, ha creduto di aver corso in 18″90, ossia 29 centesimi meglio del primato di Bolt del 2009. Lyles ha poi scoperto di essere partito nel punto sbagliato e di aver in realtà percorso soltanto 185 metri (vedi pezzo del sito), distanza che poi esiste ed è quella nota come “Stadion”, un evento secondario che si corre occasionalmente in qualche manifestazione a imperitura della distanza corsa nell’antichità, che misurava, col sistema alessandrino, appunto 185 metri, ossia 600 piedi.





Pittoresca, la vicenda, perché non esiste un solo atleta al mondo, di medio, basso o alto livello, che bazzichi la pista e che ne conosca segreti e segni, il quale non si renda conto di star partendo nel punto sbagliato e soprattutto non esiste atleta che non sappia quanto possa migliorarsi in un 200. Per quanto forte, Lyles non potrebbe mai supporre, per quanto bene allenato, di potersi migliorare di 6 decimi (ha un fantastico personale di 19″50) in un colpo solo, e in una gara “virtuale” per di più. La prima cosa che farebbe un atleta in una situazione del genere, ossia se appena arrivato vedesse quel tempo sul display, sarebbe di dubitare del funzionamento del cronometro, non festeggiare per aver stabilito il nuovo record del mondo. Sei decimi sono una vita, possono essere la differenza di una carriera da grande e da leggenda. Quindi tutta questa storia, detto fra noi, sa un po’ di messinscena.

Tornando a Jacobs, lo spirito è quello giusto: “Bisogna avere la visione breve e la visione ampia”, diceva Filippo. Insomma intuire le opportunità di una stagione falcidiata, anzi deformata dal lockdown, ma anche capirne i limiti: del resto che aggettivo possiamo regalare a un calendario outdoor che inizia per molti a luglio (sia Filippo sia Marcell hanno comunque avuto la stagione indoor sui 60)? “Mutilato” come minimo. La visione più ampia consente invece di guardare a ciò che accadrà da metà luglio sino a fine stagione: ossia non molto, ma qualcosa comunque c’è: per esempio gli Assoluti di fine agosto a Padova, la tappa, non ancora cancellata di Diamond League a Montecarlo il 16 agosto. Qualche altra gara prima (Trieste, i meeting svizzeri, Orvieto) e il Golden Gala il 17 settembre: “Vorrei fare anche i 200”, dice Marcell. E anche Tortu avrebbe in programma di correre i 200 proprio a Montecarlo. E soprattutto, la settimana prossima, c’è la tappa di Savona, dove “ebony & ivory” si troveranno appunto, con l’obiettivo dichiarato di dare il 110%, uno accanto all’altro, in una festa della velocità azzurra che sa di presente e di futuro (e di staffetta che con la promettente crescita di Chituru Ali, e con una conferma da Desalu, comincerebbe a prendere una fisionomia potenzialmente clamorosa, da 37″90).







