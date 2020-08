Continua la “ronda azzurra” intorno al numero “10” nei 100 metri. Marcell Jacobs ha vinto il Meeting di Turku, in Finlandia, correndo in 10”11, a un solo centesimo dalla sua miglior prestazione stagionale (ha un personale di 10”03), ottenuta a Trieste qualche giorno fa. Molto confortante, al di là del tempo, la finale (in batteria 10”29): Marcell è partito accanto a un ottimo partente come l’inglese Ujah (personale di 9”96) e ha magnificamente distribuito il piccolo vantaggio preso nei primi 30 metri, riuscendo anche ad aumentare la distanza fra lui e l’avversario negli ultimi metri, dopo un ottimo lanciato. Tutti segnali di un’evoluzione tecnico-emotiva in corso, incluso il fatto che quest’anno Marcell non sembra più soffrire come in passato la competizione diretta con avversari del suo livello.

Tortu in Svizzera sabato

Sabato prossimo la risposta agonistica di Filippo Tortu, che scenderà in pista in Svizzera, a Le Chaux-de-Fonds, una rivalità che sta spingendo avanti la velocità azzurra, come mai in passato. Non era mai accaduto che venissero messi in fila da due atleti diversi, a così breve distanza, tempi di tale valore assoluto. “Ero arrabbiato”, aveva confessato il suo coach, papà Salvino Tortu, “perché a Langenthal Filippo aveva fatto troppa confusione durante l’accelerazione. Ma le tessere del mosaico ci sono tutte. Se le mette al posto giusto, mi aspetto l’acuto”. Sarà per Ferragosto?











