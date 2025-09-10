Atletica italiana a Tokyo: oro e storie di campioni

L’atletica italiana si prepara a tornare a Tokyo, ricordando i momenti indimenticabili delle precedenti Olimpiadi. Nel 2021, l’Italia ha festeggiato cinque medaglie d’oro, un risultato storico che ha coinvolto milioni di telespettatori. L’abbraccio tra Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi ha rappresentato l’apice di una nuova era per l’atletica tricolore, consacrata dai trionfi di Stano, Palmisano e della staffetta 4×100.

Il legame tra l’Italia e Tokyo risale oltre cinquant’anni, all’Olimpiade del 1964, quando Abdon Pamich conquistò l’oro nella 50 km di marcia, un sogno realizzato dopo anni di delusioni. Lo stesso anno, Salvatore Morale si aggiudicò il bronzo nei 400 ostacoli, diventando un simbolo di determinazione.

Nei Mondiali del 1991, Maurizio Damilano si distinse nella 20 km di marcia, conquistando l’oro proprio dove Pamich aveva trionfato. Questo risultato ha rinsaldato il legame tra la capitale giapponese e l’atletica italiana.

Nel 2021, Jacobs e Tamberi hanno realizzato un’impresa straordinaria. Jacobs ha vinto i 100 metri con un tempo record di 9.80, mentre Tamberi e il suo rivale Barshim hanno condiviso l’oro nell’alto, dimostrando che lo sport può unire oltre la competizione. Stano e Palmisano, entrambi pugliesi, hanno dominato nei 20 km di marcia, mentre la staffetta 4×100 ha chiuso in bellezza con un oro storico. La risposta dell’Italia a Tokyo è stata un mix di talento, impegno e spirito di squadra che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’atletica.