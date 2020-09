Condannati anche il figlio e l’ex capo dell’antidoping

– L’ex presidente della Federazione internazionale di atletica leggera, dal 1999 al 2015, Lamine Diack è stato condannato dal Tribunale penale di Parigi a 4 anni di carcere, di cui 2 sospesi, per il suo coinvolgimento in una rete di corruzione che aveva lo scopo di coprire casi di doping in Russia. L’87enne senegalese è stato giudicato colpevole di corruzione attiva e passiva e violazione di fiducia ed è stato condannato a una multa fino a 500.000 euro. Diack, che ha negato di aver accettato tangenti da atleti sospettati di doping per coprire i risultati dei test e permettere loro di continuare a gareggiare, può presentare appello.

Tra i 6 imputati, riconosciuti tutti colpevoli, la sentenza più pesante è stata pronunciata contro il figlio, Papa Massata Diack (responsabile del marketing della IAAF), rimasto a Dakar dopo essersi rifiutato di comparire al processo di giugno: è stato condannato a 5 anni di carcere e un milione di euro di multa e il tribunale ha confermato il mandato di cattura contro di lui. Nei confronti degli altri protagonisti sono state pronunciate queste condanne: 2 anni di sospensione e 140mila euro di multa per l’ex capo dell’antidoping della IAAF, Gabriel Dollé, e 3 anni di carcere, 2 dei quali con soggiorno e multa di 100.000 euro per l’avvocato Habib Cissé, che ha assistito Lamine Diack; due funzionari russi processati in loro assenza, l’ex presidente della federazione nazionale di atletica leggera Valentin Balakhnitchev e l’ex allenatore Alexé Melnikov, sono stati condannati rispettivamente a 3 e 2 anni di carcere, con il mantenimento del mandato d’arresto nei loro confronti.