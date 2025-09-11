Atleti professionisti e sostenibilità economica in Giappone

Gaia Sabbatini, un’atleta delle Fiamme Azzurre, gruppo della Polizia Penitenziaria, ha condiviso su TikTok le difficoltà nel far comprendere il suo lavoro. Quando le persone le chiedono che professione svolga, spesso reagiscono con scetticismo nel sentire che il suo compito è correre, come se non fosse un vero lavoro. Tuttavia, Sabbatini sottolinea che, come altri sportivi professionisti, è pagata per praticare il suo sport, proprio come i calciatori.

Attualmente, Sabbatini si trova in Giappone per partecipare ai Campionati Mondiali di Atletica a Tokyo, un evento che si svolgerà dal 13 al 21 settembre. La sua esperienza mira a chiarire il valore e il riconoscimento che dovrebbe ricevere la carriera di un atleta, evidenziando come lo sport professionistico richieda dedizione, sacrificio e competenze specifiche.