Atlas: il robot umanoide di Boston Dynamics diventa sempre più simile all’uomo

Boston Dynamics continua a spingere i confini della robotica con il suo robot umanoide avanzato, Atlas. Recenti video mostrano l’incredibile agilità di Atlas, capace di eseguire movimenti complessi come breakdance, recupero dell’equilibrio e rotazioni rapide, avvicinandosi così sempre più alle capacità motorie umane. Questa evoluzione è frutto di un sistema di apprendimento per rinforzo che consente al robot di migliorare tramite tentativi ed errori, e della motion capture, una tecnica già utilizzata nel cinema per la digitalizzazione dei movimenti, che permette ad Atlas di replicare le azioni umane con grande precisione.

L’ultimo aggiornamento ha reso Atlas molto più reattivo e capace di adattarsi a situazioni impreviste, portando a un notevole miglioramento delle sue prestazioni. Questa nuova agilità apre prospettive di utilizzo pratico, con potenziali applicazioni nelle operazioni di ricerca e soccorso in ambienti pericolosi o in contesti industriali, dove potrebbe assistere gli operatori in situazioni ad alto rischio. Atlas potrebbe anche trovare impiego nella logistica avanzata, gestendo autonomamente carichi pesanti.

Oltre agli aspetti pratici, si prospettano anche possibilità di intrattenimento, con Atlas che potrebbe partecipare a esibizioni e competizioni. La crescente competitività dell’industria della robotica umanoide è evidente, con molte aziende, in particolare cinesi, che investono significative risorse in ricerca e sviluppo. L’introduzione di tecnologie avanzate e intelligenza artificiale sta ridefinendo l’interazione delle macchine con l’ambiente, rendendo sempre più vicina la possibilità di vedere robot come Atlas integrarsi nella vita quotidiana.