Atari lancia vestiti e accessori a tema anni '80

Atari ha annunciato oggi la Collezione Summer Camp in edizione limitata di abbigliamento e accessori firmati Atari Club. La collezione celebra gli anni ’80, quando Atari gestiva dei campi estivi per giovani programmatori informatici in erba. La collezione include magliette, canotte, borse, cappelli e altro ancora. La Collezione Summer Camp di Atari sarà disponibile a partire da oggi per sole due settimane su atari.com. In concomitanza con il lancio della Collezione Summer Camp, Atari ha aperto le iscrizioni all’Atari Club. L’Atari Club è un punto di connessione tra Atari, i fan e i partner, dove si creano esperienze condivise e si collabora su progetti futuri. L’obiettivo dell’Atari Club è creare opportunità per coinvolgersi in modi nuovi ed per infondere gli elementi della cultura videoludica nelle esperienze quotidiane. “Siamo entusiasti di condividere questa collezione che celebra la generazione di giovani sviluppatori che furono ispirati dall’emergere dell’industria dei videogiochi”, ha dichiarato Wade Rosen, Presidente e CEO di Atari. “I fan di Atari possono aspettarsi molti altri lanci mentre continuiamo a esplorare il retaggio di Atari tracciando il percorso verso il futuro.” Tre articoli esclusivi della Collezione Summer Camp saranno disponibili tramite il programma estivo Coinbase OnChain. Gli articoli esclusivi possono essere acquistati su onchainsummer.xyz fino al 30 agosto 2023.