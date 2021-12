Il Villarreal vola agli ottavi di finale di Champions League, mentre l’Atalanta retrocede ai playoff di Europa League. Gli spagnoli vincono 3-2 in trasferta contro i nerazzurri in un match della sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions e chiudono al secondo posto il girone alle spalle del Manchester United, con gli orobici relegati in terza posizione. A decidere la sfida del Gewiss Stadium la doppietta di Danjuma al 3′ e al 51′ e il gol di Capoue al 42′; i gol dei padroni di casa li firmano Malinovskyi al 71′ e Zapata all’80’.