Atalanta, torna El Bilal tra i convocati

L’Atalanta affronterà questa sera il Frosinone in uno dei posticipi della 20.a giornata che si concluderà domani sera con la partita tra Juventus e Sassuolo.

Ci sono buone notizie per Gasperini: dopo un girone d’andata in cui non si è praticamente mai visto a causa dell’infortunio rimediato poco prima dell’avvio del campionato, El Bilal Touré torna finalmente a disposizione del tecnico.

L’attaccante, arrivato in estate con enormi aspettative, ha ricevuto la prima chiamata della sua avventura bergamasca ed è stato convocato per la sfida di questa sera.

Già nei giorni scorsi El Bilal aveva dato segnali positivi in allenamento. L’attaccante maliano si era reso protagonista di una doppietta in amichevole a Zingonia.

Di seguito l’elenco completo dei convocati: Musso, Carnesecchi, Rossi, Holm, Hien, Palomino, Koopmeiners, Pasalic, Muriel, El Bilal, Ederson, De Roon, De Ketelaere, Djimsiti, Bakker, Zortea, Ruggeri, Kolasinac, Adopo, Scalvini, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca.

In molte Leghe El Bilal Touré è svincolato. Cosa fare con lui all’asta di riparazione? Vale la pena provare a portarlo nella propria rosa? La risposta è sì. Inserirlo in rosa potrebbe essere una valida freccia per il proprio arco, ma guai a strapagarlo: l’attacco di Gasperini è decisamente affollato di calciatori validi. El Bilal entrerà sì nelle rotazioni, ma dovrà sgomitare con i compagni di reparto per una maglia da titolare.

Fantacalcio.it per Adnkronos