Atalanta-Sturm Graz 5-0, la Dea vola in Champions League e sogna

L’Atalanta conquista una netta vittoria in Champions League, battendo 5-0 lo Sturm Graz a Bergamo. Con questo successo, la squadra di Gasperini sale temporaneamente al terzo posto della classifica con 14 punti, mentre gli austriaci rimangono a 3 punti, ormai eliminati dal torneo.

Nel primo tempo, l’Atalanta esercita il dominio, ma rischia di subire un gol all’11’ quando Camara non riesce a segnare. Al 12′ l’Atalanta passa in vantaggio grazie a un errore difensivo di Aiwu, con Samardzic che serve Zappacosta, il cui passaggio per Retegui consente di segnare l’1-0. I nerazzurri continuano a cercare il gol, ma senza successo.

Nella ripresa, Gasperini effettua dei cambi strategici, inserendo Lookman e Cuadrado. Dopo un tentativo di Kolasinac parato da Scherpen, al 50′ il 2-0 viene annullato per fuorigioco di Lookman. Tuttavia, al 58′ arriva finalmente il raddoppio con Pasalić, che segna da pochi passi. Al 63′, De Ketelaere segna il 3-0 su un corner di Cuadrado.

Lo Sturm Graz fatica a reagire: Lookman spreca una chiara occasione per il 4-0. Al 74′, Brescianini viene fermato in contropiede, mentre un altro gol di Zappacosta viene annullato per fuorigioco all’80’. L’unico tentativo degli austriaci arriva all’85’, con Carnesecchi che blocca un tiro ravvicinato. Infine, al 90′, Lookman segna di testa per il 4-0 e, al 94′, Brescianini fissa il punteggio sul 5-0, certificando la qualificazione ai playoff per l’Atalanta.