Atalanta: Scamacca operato al ginocchio

La stagione non parte nel migliore dei modi in casa Atalanta. L’infortunio di Gianluca Scamacca nell’amichevole di domenica contro il Parma è stata una doccia fredda per i tifosi della Dea e per Gian Piero Gasperini. La torsione del ginocchio rimediata dall’attaccante costerà caro anche ai fantallenatori.

Come diramato dallo stesso club bergamasco, il calciatore è stato operato ieri presso la struttura di Villa Stuart a Roma. L’infortunio si è rivelato da subito, purtroppo, grave: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. I tempi di recupero? Si tratterà di uno stop lungo, di circa sei mesi.

Quali alternative in attacco per Gasp? El Bilal-Touré, De Ketelaere, Zaniolo, Lookman. Il reparto offensivo dell’Atalanta è ricco di calciatori poliedrici, ma nessuno può rimpiazzare davvero le caratteristiche di Gianluca Scamacca. Senza rinforzi last minute dal calciomercato, Gasperini sarà costretto a reinventare qualcuno dei suoi trequartisti. Fantallenatori alla finestra, l’asta si avvicina.