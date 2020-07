BERGAMO – L’Atalanta conquista il nono successo di fila e, in attesa del match dell’Inter di domani a Verona, agguanta il terzo posto solitario, a soli-2 della Lazio, seconda e ieri ko a Lecce. Per la prima volta i nerazzurri sconfiggono Ranieri che era salito a Bergamo con una Sampdoria ben messa in campo. Il primo tempo infatti è in stallo, ma nella ripresa esce fuori la classe tecnica della squadra orobica che la sblocca con Toloi e la chiude con una magia di Muriel. Un buon viatico in vista della sfida alla Juventus in programma sabato sera.

La diretta della partita

Ranieri imbriglia la Dea

La Sampdoria, schierata col 4-5-1 da Ranieri, comincia il match pressando subito alta l’Atalanta che in questo modo fatica a cominciare le azioni e a innescare il tridente Ilicic-Zapata-Gomez. Dopo 2′ ospiti già pericolosi con un inserimento in area di Murru ma il suo sinistro è largo. La partita è molto tattica e giocata a ritmi bassi, e solo al 19′ si vede l’Atalanta in attacco ma Toloi calcia debolmente per Audero. La Sampdoria risponde coi tiri sbagliati da lontano di Linetty e Gabbiadini. Dopo una parata di Audero su Zapata, Gabbiadini impegna Gollini con un bolide da fuori area: bravo il portiere di casa a sventare in corner. Ci vuole un’invenzione per superare la diga difensiva blucerchiata, e allora Gomez si abbassa e quando gli ospiti escono lancia in modo magistrale: al 38′ pesca in area Zapata, ma il colombiano solo davanti al portiere calcia male su Audero in uscita disperata; al 41′ altra grande palla del Papu, ma Ilicic al volo spreca. Finale del tempo tutto di marca nerazzurra: Audero ancora bravo a dire di no ad Hateboer.





La risolvono Toloi e Muriel

Nel secondo tempo ci prova subito Toloi ma il suo tiro è alto. Poi la partita torna in equilibrio con gli ospiti sempre attenti e concentrati soprattutto nello spezzare il gioco avversario. Gasperini quindi leva Djimsiti per inserire de Roon e la manovra nerazzurra ne giova, complice anche il fatto che le energie blucerchiate non posso essere infinite. L’Atalanta, con pazienza, guadagna metri e al 64′ Gomez inventa per Hateboer che però col destro calcia sul fondo. Gasperini la vuole vincere e inserisce anche Malinovskyi e Muriel al posto di Ilicic e Pasalic. E ha ragione il tecnico nerazzurro perché al 75′ Malinovskyi calcia uno splendido corner e sul secondo palo Toloi di testa la sblocca. Ranieri (espulso per doppio giallo) fa qualche cambio, ma la sensazione è che la partita ormai non abbia più storia. A confermalo è il 2-0 che arriva al minuto 85: angolo del solito Malinovskyi, palla messa fuori dalla difesa, la controlla Muriel che la piazza all’angolino dai 20 metri. Gran gol per un ex che non esulta. Festeggiano invece al triplice fischio finale i giocatori bergamaschi, sempre più lanciati verso un’altra storica stagione.

Atalanta-Sampdoria 2-0 (0-0)

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti (7′ st De Roon); Hateboer, Pasalic (25′ st Muriel), Freuler, Gosens (41′ st Castagne); Gomez, Ilicic (24′ st Malinovskyi); D. Zapata (41′ st Sutalo). (31 Rossi, 57 Sportiello, 16 Guth, 7 Czyborra, 22 Bellanova, 5 Tameze, 90 E. Colley). All.: Gasperini

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Murru; Depaoli (47′ st D’Amico), Thorsby, Ekdal (37′ st La Gumina), Linetty, Jankto (37′ st Augello); Gabbiadini (37′ st Ramirez). (22 Seculin, 5 Chabot, 16 Askildsen, 91 Bertolacci, 20 Maroni, 26 Leris, 9 Bonazzoli, 27 Quagliarella). All.: Ranieri

Arbitro: Giua di Olbia

Reti: nel st 30′ Toloi, 40′ Muriel

Angoli: 9-7 per la Sampdoria

Recupero: 0′ e 5′

Espulso Ranieri (all.) per comportamento non regolamentare

Ammoniti: Djimsiti, Thorsby, Bereszynski e Castagne per gioco falloso, Jankto, Gasperini (all.).







Fonte