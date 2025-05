Atalanta-Roma: orario, formazioni probabili, dove vederla in TV e streaming

Lunedì 12 maggio, l’Atalanta affronta la Roma al Gewiss Stadium in una partita cruciale per la qualificazione alla Champions League. Un successo per i nerazzurri porterebbe il team di Gasperini a 71 punti, garantendo la partecipazione alla massima competizione europea. D’altro canto, se la Roma dovesse vincere, si posizionerebbe quarta in solitaria con 66 punti, beneficiando del pareggio tra Juventus e Lazio e della sconfitta del Bologna contro il Milan.

Le probabili formazioni per Atalanta-Roma, che si giocherà alle 20.45, sono le seguenti:

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Toloi, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati a Sky che hanno accesso a Zona Dazn potranno seguirla anche sul canale 214. Inoltre, sarà disponibile in streaming su Sky Go, Now e Dazn. Questo incontro, parte della 36esima giornata di Serie A, promette di essere decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com