Atalanta rifiuta l’offerta dell’Inter per Lookman: ecco perchè

L’Atalanta ha ufficialmente rifiutato l’offerta dell’Inter per l’acquisto di Ademola Lookman, suo esterno offensivo di spicco. La proposta, pari a 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, non ha convinto il club bergamasco, che ha comunicato la propria decisione al presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta.

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha chiarito che la valutazione dell’offerta è stata effettuata con attenzione, ribadendo che la decisione finale su Lookman spetta esclusivamente alla società. Ha anche confermato che il giocatore ha manifestato il desiderio di cambiare ambiente. Percassi ha descritto l’Inter come una “società amica” e ha espresso stima per Marotta, ma la risposta negativa è arrivata nel pomeriggio di oggi.

Ademola Lookman, assente dall’amichevole contro il Lipsia a causa di un lieve infortunio al polpaccio, ha avuto una stagione di grande rilievo nel 2023-2024, giocando un ruolo chiave in Europa League e segnando una storica tripletta in finale, che ha contribuito alla prima vittoria europea del club. Il suo valore è piuttosto alto e l’Atalanta sembra decisa a tenerlo, nonostante l’interesse della squadra milanese.

Dall’altro lato, Marotta ha dichiarato che l’Inter continua a mantenere vivo l’interesse per Lookman, ma la società potrebbe anche esplorare altre opzioni se non si reachesse un’intesa con l’Atalanta. La trattativa è attualmente in una fase di stallo, e il futuro del giocatore resta incerto.