Atalanta-Napoli 2-3, Conte vince il big match: è fuga scudetto?

Il Napoli conquista una vittoria fondamentale battendo l’Atalanta 3-2 nella 21esima giornata di Serie A, disputata il 18 gennaio 2025. Grazie a questo successo, la squadra allenata da Conte raggiunge quota 50 punti, allungando a 6 lunghezze di vantaggio sull’Inter, che ha comunque due partite ancora da giocare. L’Atalanta, con 43 punti, rischia di perdere contatto con la corsa al titolo.

Il match inizia con l’Atalanta che sblocca il risultato al 16′ grazie a Retegui, che sfrutta un rimpallo per battere Meret con un potente tiro di sinistro, portando i bergamaschi in vantaggio per 1-0. Tuttavia, il Napoli non si abbatte e al 27′ trova il pareggio: Politano, dopo una deviazione di Djimsiti, piazza un tiro preciso che sorprende Carnesecchi. Il Napoli continua a pressare e al 40′ ribalta il risultato con una bella azione: un colpo di tacco di Neres serve Anguissa, che assistendo McTominay, permette all’azzurro di segnare e portare il punteggio sul 1-2 prima dell’intervallo.

Nella ripresa, l’Atalanta scende in campo con maggiore determinazione, e dopo 10 minuti trova il gol del 2-2 grazie a un’azione individuale di Lookman, che supera Di Lorenzo e segna con un tiro preciso. La squadra di casa continua a spingere, e al 58′ Samardzic prova il portiere Meret, che si mostra attento. Al minuto 70, Meret si distingue nuovamente, parando un colpo di testa pericoloso di De Ketelaere.

Il Napoli, però, non si lascia intimidire e al 78′ trova il gol del decisivo 3-2: Anguissa effettua un cross e Lukaku, puntuale, segna di testa. Questa rete colpisce l’Atalanta nel momento di maggiore spinta, e nonostante i tentativi di reazione finale, i padroni di casa non riescono a trovare un nuovo pareggio. Il Napoli, controllando il gioco negli ultimi minuti, conquista così tre punti preziosi e continua a sognare in grande nella corsa scudetto.