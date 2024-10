Atalanta-Monza 2-0, gol di Samardzic e Zappacosta

L’Atalanta ha sconfitto il Monza con un punteggio di 2-0 nella decima giornata di Serie A, giocata al Gewiss Stadium di Bergamo. Le reti decisive sono state segnate da Samardzic al 70′ e Zappacosta all’88’. Con questo risultato, l’Atalanta si posiziona terza in classifica con 19 punti, sei punti dietro il Napoli capolista e due punti sotto l’Inter, mentre il Monza rimane fermo a 8 punti in 17/a posizione, a pari merito con Venezia e Lecce.

La partita ha visto una prima frazione con poche emozioni. Entrambe le squadre hanno provato a rendersi pericolose con tiri da fuori, ma senza creare vere occasioni da gol. Le azioni di Retegui e Lookman per l’Atalanta e Vignato per il Monza non hanno impensierito i portieri. La ripresa è stata più vivace: al 14′ il Monza ha avuto un gol annullato, quando Djuric ha toccato di testa una palla crossata da Vignato. Tuttavia, l’arbitro ha annullato la rete per un fallo di Djuric.

Con il passare dei minuti, la pressione dell’Atalanta è aumentata e ha portato al primo gol al 70′. Una discesa di Zaniolo sulla sinistra ha culminato in un cross basso che Retegui ha servito a Samardzic, il quale ha controllato e ha tirato da posizione centrale, realizzando il gol. Poco dopo, al 40′, il Monza è andato vicino al pareggio con una punizione di Kyriakopoulos, che ha scheggiato il palo, anche grazie a una leggera deviazione di Carnesecchi.

Il raddoppio per l’Atalanta è arrivato al 43′ grazie a Zappacosta, che dopo aver sterzato verso il centro dalla sinistra ha calciato col destro. La sua conclusione, angolatissima, ha colpito il palo e si è insaccata in rete, fissando il punteggio finale sul 2-0. Questa vittoria conferma l’ottimo stato di forma degli orobici, mentre il Monza continua a lottare per risollevarsi in classifica.