Atalanta-Milan 2-1, nerazzurri di Gasperini primi in classifica

L’Atalanta ha prevalso sul Milan con un punteggio di 2-1 nell’anticipo della 15esima giornata di Serie A, conquistando così la nona vittoria consecutiva e posizionandosi al primo posto in classifica. I nerazzurri sono andati in vantaggio al 12′ con un gol di De Ketelaere, ex giocatore rossonero, che ha sfruttato un calcio di punizione, segnando di testa. Il Milan ha pareggiato al 22′, grazie a Morata, il quale ha finalizzato un’ottima azione di Leao, che ha crossato da sinistra.

La partita è iniziata con un’azione pericolosa di Pulisic, il cui tiro è stato parato dal portiere Carnesecchi. L’Atalanta ha risposto con un buon tentativo di Ederson, seguito da un’azione pericolosa di Leao, fermata dalla difesa avversaria. Dopo il gol iniziale dell’Atalanta, il Milan ha cercato di reagire e ha trovato il pareggio con Morata, che ha concluso bene su assist di Leao.

Nel proseguo della prima frazione, l’Atalanta ha avuto diverse occasioni, inclusi tiri di Bellanova e Pasalic. Al 38′, Pulisic ha dovuto uscire per infortunio, sostituito da Loftus-Cheek. Sebbene il Milan abbia provato a spingersi in avanti nel secondo tempo, con Theo Hernandez e Reijnders che hanno tentato la sorte, il punteggio è rimasto fissato sul pareggio.

Al 42′, Lookman ha segnato il gol decisivo di testa, riportando l’Atalanta in vantaggio dopo un calcio d’angolo. Nel finale, il Milan ha effettuato sostituzioni, cercando di recuperare il risultato. Un’ultima opportunità è giunta con Retegui, ma Maignan ha compiuto un grande intervento, negando il gol del pareggio.

Con questa vittoria, l’Atalanta sale a 34 punti in classifica, mantenendo un vantaggio di 2 punti sul Napoli, mentre il Milan rimane bloccato a 22 punti. La prestazione dell’Atalanta è stata solida, dimostrando ancora una volta le proprie ambizioni per questa stagione.