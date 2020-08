L’Atalanta perde il suo portiere Pierluigi Golini per i prossimi due mesi e quindi anche nella sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Psg. Lo ha annunciato lo stesso su Instagram. “Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C’è una lesione al mio crociato. Ho provato a spingere nei giorni scorsi ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. E la risonanza di ieri l’ha confermato. C’è una lesione che prima non era possibile vedere per via del liquido post trauma. Starò fuori per poco meno di 2 mesi, ma adesso lo STOP è obbligatorio. Mi dispiace. Per il mio infortunio ma soprattutto per non poter difendere la mia Atalanta. Triste ma positivo. Triste e al vostro fianco. Sarò un tifoso un più. Forza ragazzi!“.

