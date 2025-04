Atalanta-Lecce, la protesta giallorossa: l’annuncio del club

Il Lecce ha deciso di protestare contro la Lega indossando una maglia bianca anonima durante il match contro l’Atalanta, in segno di lutto per la morte del fisioterapista Graziano Fiorita. La società pugliese esprime il proprio disappunto per la decisione di giocare la partita a poche ore dalla scomparsa di Fiorita, ritenendo la scelta irrispettosa nei confronti della famiglia, della squadra e dei tifosi. Il Lecce mette in evidenza come altre situazioni tragiche abbiano portato a decisioni più sensate, denunciando la gerarchia della morte a seconda della notorietà del club coinvolto.

La squadra scenderà in campo con una casacca bianca, priva di colori, stemmi e loghi, fino a quando Graziano non sarà riportato a casa e omaggiato come merita. Fiorita ha servito il Lecce per 26 anni e il club sottolinea che la sua memoria deve essere onorata, non evitando di scendere in campo. Nonostante tentativi da parte del Ministro dello Sport di rinviare la partita, la Lega ha rifiutato ogni proposta di posticipazione.

Il comunicato del Lecce conclude affermando che non si deve rispondere a ingiustizie con violazioni delle regole, e che la partita rappresenta un’occasione per evidenziare valori spesso trascurati. La squadra, partita dal Salento solo il giorno della partita, sperava in un ripensamento che non si è concretizzato. Tornando a indossare la propria maglia, il club afferma che questo avverrà solo quando Graziano sarà omaggiato dalla sua comunità.