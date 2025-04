Atalanta-Lecce 1-1, la partita e i gol

L’Atalanta ha pareggiato 1-1 contro il Lecce, un risultato che non la rassicura nella corsa per la Champions League. Con questo punto, i bergamaschi raggiungono quota 65, mantenendo un piccolo vantaggio su Juventus, Bologna e Roma. Il Lecce, attualmente al 17esimo posto, aumenta il margine sulla retrocessione. La partita si è giocata in un’atmosfera pesante a causa della scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, commemorato con un minuto di silenzio.

Il match al Gewiss Stadium ha visto gli ospiti segnare per primi. Karlsson realizza un rigore al 29’, dopo che l’arbitro ha analizzato un tocco di mano di Hien. L’Atalanta risponde con alcune buone occasioni, tra cui un tiro di Pasalic che Falcone riesce a deviare. Nonostante il predominio territoriale, l’Atalanta ha faticato a concretizzare, mentre il Lecce ha avvicinato il gol con qualche ribaltamento di fronte.

Nella ripresa, al 69’, Retegui trasforma un rigore per l’Atalanta, riequilibrando la partita. Le occasioni si sono susseguite: Retegui ha colpito il palo, segno che i leccesi, dopo aver subito l’1-1, hanno iniziato a reagire. La pressione della Dea si è intensificata, ma Falcone ha mantenuto la porta inviolata. Gli ospiti hanno cercato insistentemente di ribaltare la situazione, ma il risultato è rimasto invariato. Ne è uscita una partita equilibrata, caratterizzata da emozioni e intensità, ma senza vincitori.