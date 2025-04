Atalanta-Lazio 0-1, gol di Isaksen: partita e classifica

La Lazio vince 1-0 contro l’Atalanta nella 31esima giornata, mantenendo vive le speranze di qualificazione per la Champions League. Il gol decisivo è di Isaksen al 54′. Con questa vittoria, la Lazio raggiunge 55 punti, a solo 3 lunghezze dall’Atalanta, che ora si trova a rischio di perdere il terzo posto.

Nella formazione dell’Atalanta, Gasperini sorprende schierando Cuadrado al posto di De Ketelaere, mentre Lookman e Retegui formano il tandem d’attacco. I laziali, guidati da Baroni, presentano Mandas in porta e un trio offensivo composto da Tchaouna, Dele-Bashiru e Zaccagni. La partita inizia con una buona chance per l’Atalanta al 7′, ma Kolasinac non riesce a battere la Lazio. Al 30′, la Lazio risponde con un’azione pericolosa, mentre al 35′ Baroni è costretto a sostituire Nuno Tavares per infortunio.

Nella ripresa, la Lazio inizia in modo energico e al 48′ Dele-Bashiru trova Carnesecchi sulla sua strada. Al 54′, dopo un rilancio del portiere, la Lazio segna il gol vittoria: Isaksen, servito da Dele-Bashiru, batte Carnesecchi. L’Atalanta cerca di reagire con diverse occasioni, ma Mandas e la difesa laziale riescono a mantenere inviolata la porta. Nonostante un forcing finale da parte dei padroni di casa, i tentativi di Zappacosta e Brescianini non portano ai frutti sperati. Alla fine, la Lazio conquista tre punti preziosi, mantenendo vive le speranze per la Champions League.